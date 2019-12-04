Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 21 ноября при хокимияте Ташкентской области создано Главное управление благоустройства, сообщила Norma.uz.

Задачами подразделения в постановлении определены:

содержание объектов благоустройства в соответствии с санитарными нормами, своевременная организация и качественное выполнение работ по их использованию;

санитарная очистка объектов благоустройства с учетом сезонных требований — подметание, полив, мойка, очистка от пыли и снега, борьба с гололедом, механическая уборка объектов ирригационного хозяйства и промывка улиц;

озеленение улиц, скверов, мемориальных комплексов и других зеленых зон общего пользования, проведение агротехнических мероприятий по содержанию, поливу зеленых насаждений и борьбе с вредителями и болезнями;

эксплуатация дорожно-мостового хозяйства: дорожное полотно проезжей части улиц, тротуары, остановочные навесы, подземные переходы, мосты, транспортные развязки и путепроводы, бортовые бордюры, водоотводящие сети и другие искусственные сооружения;

эксплуатация объектов дренажного хозяйства: вертикальные и горизонтальные скважины, открытые и закрытые коллекторы, фонтаны, искусственные водоемы, насосные станции, осуществляющие откачку подземных и дождевых вод;

координация внешнего освещения дорог и улиц;

контроль за работой по отлову и доставке в отделы ветеринарии и развития животноводства бродячих, в том числе безнадзорных собак, кошек и хищных животных;

содержание кладбищ и проведение работ по благоустройству и озеленению их территорий.

Расходы на содержание главного управления благоустройства в 2019 году выделяются из средств местного бюджета Ташкентской области, а с 2020 года будут предусмотрены в параметрах госбюджета. Подразделению будут выделены средства на приобретение одного легкового автомобиля и одной единицы спецтехники.

Главное управление благоустройства расположится в Нурафшон по улице Хуррамлик, дом 46.