2 декабря примерно в 5:00 часов на 6-м километре автодороги «Ташкент-Алмалык» на территории Ахангаранского района Ташкентской области был совершен наезд на 53-летнего мужчину, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Водитель скрылся с места происшествия, не оказав пешеходу первую помощь и оставив его в опасности. В результате мужчина скончался на месте ДТП. На месте происшествия обнаружены передний бампер и другие части автомобиля белого цвета.

Следственный отдел при ОВД Ахангаранского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека) и части 2 статьи 117 (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.

Очевидцев ДТП и всех, кто владеет информацией о происшествии и его участниках, просят сообщить в органы внутренних дел (телефоны: 70−762−41−21, 70−762−41−22, 71−231−46−26).

Фото: Телеканал MY5.

Ранее, 8 ноября, примерно в 2:05 на 1033-м км автодороги «Ташкент-Термез» на территории Галляаральского района Джизакской области несколько автомобилей переехали женщину, лежавшую на краю дороги, сообщил телеканал MY5.

Сначала женщину (1997 года рождения), находившуюся в нетрезвом состоянии, переехал грузовик Isuzu. Водитель остановил машину в нескольких метрах, но в отсутствие свидетелей решил не оказывать помощь и скрылся с места происшествия, сообщил сотрудник УБДД. Затем женщину переехали еще несколько автомобилей.

Водитель грузовика (1966 г. р.), проживающий в Нарпайском районе Самаркандской области, заявил, что увидел красный предмет с расстояния 8−10 м и не понял, что это человек.

ОВД Галляаральского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 и части 2 статьи 117 Уголовного кодекса. Ведется следствие.