С 1965 года компания Swd Rheinol (Германия) занимается производством смазочных материалов, которое является основным направлением деятельности производителя. Продукция компании выпускается под собственной торговой маркой Swd Rheinol (Рейнские масла). Название Swd Rheinol было взято исходя из географического положения. Предприятие расположено на границе с Дуйсбургским речным портом на месте слияния рек Рейн и Рур.





Компания Swd Rheinol выпускает синтетические, полусинтетические и минеральные смазочные материалы для автомобильной промышленности, грузовой коммерческой техники и легкового автотранспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Также компания предлагает широкий спектр индустриальных масел, консистентных смазок, СОЖей, антифризов, автокосметики.

Общий ассортимент превышает 660 наименований различных видов продукции, среди которых моторные масла, трансмиссионные, гидравлические, компрессорные и многие другие виды спецжидкостей, масел и смазок в зависимости от их назначения. Это позволяет удовлетворить любые нужды потребителя в смазочных материалах. Многие продукты из линейки Swd Rheinol получили официальное одобрение от таких ведущих автопроизводителей, как BMW, Mercedes Benz, MAN, Scania, Volvo, Volkswagen, Deutz и другие.





Производство, переработка продукции и сами товары завода соответствуют высоким требованиям ACEA и API и сертифицированы европейской организацией по контролю качества Lloyd`s Register Quality Assuranse на соответствие стандартам ISO 9001:2000 (разработка, производство, складирование и транспортировка смазочных материалов и спецжидкостей), на ISO/TS 16949:2002 (разработка, производство, хранение и транспортировка смазочных материалов и спецвещества) и на стандарт OHSAS (cертификат, безопасности и культуры производства, подтверждающиие надежность выполнения контрактов клиентов).

Приобретая масла торговой марки SwdRheinol, потребитель может быть уверен в надежности и эффективности смазочных материалов.





Преимущества работы с Swd Rheinol:

высокое качество и экономически выгодное соотношение «цена/качество», а также гарантированность поставок и нацеленность на долгосрочную работу.;

широкий ассортимент товаров (более 660 наименований), подтвержденные патентами и сертификатами (Международный европейский патент, выданный «Бюро Европейского союза по интеллектуальной собственности» (номер сертификата регистрации: 010366433). Запатентованная тара (1L, 4L и 5L) исключает возможность подделки, а в случае ее возникновения есть возможность пресекать и штрафовать за такие нарушения;

«Сделано в Германии» или Made in Germany;

возможность получать консультации и помощь в заводской лаборатории и у специалистов компании;

наличие официального дилера в Узбекистане и возможность поставки в сумах в любых объемах из склада в Ташкенте;

возможность поставки напрямую от завода-изготовителя в случае заказа минимум одного контейнера;

рекламная поддержка партнеров, а также обучение и проведение семинаров для потребителей и торговых компаний.





Продукция под торговой маркой Swd Rheinol реализуется более чем в 30 странах мира: Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Греция, Тайвань, Китай, Польша, Россия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Украина, Израиль, Пакистан и так далее.

Официальным дилером производителя Swd Rheinol в Узбекистане является компания ИП ООО Ons Trade Engineering.

Завод изготовитель Swd Rheinol и ONS Trade Engineering приглашают к взаимовыгодному сотрудничеству заводы-потребители, а также торговые компании, заинтересованные в региональном субдилерстве по всем регионам Узбекистана.

Телефон: (+998) 93−505−55−00

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий, 200

E-mail: o.masharipov@ons-frankfurt.de, info@ons-frankfurt.de

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