Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о временном восстановлении стационарных постов дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы на автодорогах в приграничных районах, которые ранее были ликвидированы.

В конце 2017 года президент Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту потребовал ликвидировать посты между областями страны. По его словам, наличие таких постов ограничивает передвижение людей, а также развитие экономики и внутреннего и внешнего туризма.

Постановлением Кабинета Министров от 19 мая 2018 года было ликвидировано 74 постов ДПС и ППС, 59 постов продолжили работу.

В последние дни в социальных сетях начали появляться сообщения о возобновлении работы постов на автодорогах «Фергана-Водил» и «Фергана-Аввал» в Ферганской области, стационарного поста ДПС «Тупроккала» в Хазараспском районе Хорезмской области, блокпост ППС «Солиабад» в Денау Термезского района Сурхандарьинской области, заградительный пост ППС «Найнаво» в Шахриханском районе Андижанской области и другие.

Как отметил «Газете.uz» пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов, временные дорожные патрули и посты создаются в основном в приграничных районах для обеспечения безопасности в ходе проведения крупных политических и праздничных мероприятий, в том числе парламентских выборов, Нового года и других.

С учетом оперативной ситуации МВД Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и Ташкентской области, а также УВД областей могут по согласованию с руководством МВД Узбекистана временно восстанавливать посты и организовывать патрулирование, отметил он. В МВД попросили граждан с пониманием отнестись к временным изменениям.