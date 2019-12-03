Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на 24-м пленарном заседании в субботу прокомментировала факты проявления руководителями разного уровня грубости, высказывания ими оскорблений и применения физической силы, о которых пишут в СМИ и социальных сетях.

«Наша закрытость в прошлом, отсутствие диалога с людьми, особенно со СМИ, и коррупция должны полностью уйти из нашей жизни», — сказала глава Сената.

По ее словам, всего лишь одно грубое действие или сквернословие, допущенное руководителем, может дискредитировать всю созидательную работу, проводимую в том или ином регионе.

«Глава нашего государства справедливо подчеркнул, что СМИ играют особую роль в деле осуществления реформ. Сегодня наши журналисты обращают внимание всех руководителей на проблемы, которые беспокоят население. Они не только отмечают проблемы, но и предлагают новые, нестандартные идеи по их решению. Вот почему мы должны выработать привычку общаться с нашим народом и журналистами и строго придерживаться культуры общения и этики», — отметила она.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что руководители и сотрудники государственных органов должны правильно воспринимать критику в СМИ, в том числе иностранных, и признать «открытость и свободу слова одним из основных принципов демократического государства».

В конце ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что некоторые руководители при общении с народом и прессой забывают о культуре общения.