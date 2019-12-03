Министр здравоохранения Алишер Шадманов и коллектив Минздрава выразили соболезнования жительнице Ташкента Елене Царевской, потерявшей ребенка и выступившей с видеообращением к министру в Facebook.

«В связи с тем, что подобный трагический инцидент требует безотлагательного разбирательства, приказом министра создана рабочая группа, которая уже сегодня, 2 декабря 2019 года, приступила к служебной проверке медицинского учреждения, упомянутого гражданкой Е. Царевской. Данная проверка взята под личный контроль главы ведомства. Министерство здравоохранения гарантирует, что виновные будут выявлены и понесут самое строгое наказание», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В своем обращении Елена Царевская рассказывает, что потеряла 25-дневного малыша. «Официальная версия — что у ребенка до конца не раскрылись легкие. Хотя из роддома мы выписывались здоровыми», — говорит она.

Женщина спрашивает, знает ли министр, что в детских реанимациях «не хватает элементарных лекарств, кислородных масок, много чего не хватает, даже не хватает боксов для малышей, именно для новорожденных».

«Моего малыша обкладывали баклажками с теплой водой. Это как? Мы живем в средние века?» — отмечает она и советует «съездить в гематологию, в онкологию — в детские отделения, посмотрите что там творится».

«Моего малыша уже не вернуть, но очень много детей, которые нуждаются в этой помощи… Мы всей республикой собираем детям на лекарства, либо на операцию. это где, в каких нормальных странах это видано?» — говорит Елена Царевская.

В обращении также говорится о коррупции в медучреждениях, отсутствии лекарств и оборудования, о том, что люди вынуждены ездить оперироваться за рубеж, и других проблемах в здравоохранении.