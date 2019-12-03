Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев на 24-м пленарном заседании в субботу подверг критике Министерство занятости и трудовых отношений за отсутствие механизма защиты средств граждан, которые заключают сделки с частными агентствами занятости для трудоустройства за рубежом.

Фаррух Дадаходжаев.

Закон о частных агентствах занятости был одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года и вступил в силу после подписания президентом в октябре того же года. Осенью текущего года появились сообщения о возбуждении уголовных дел о мошенничестве в отношении руководителей частных агентств занятости Human, Korean аnd migrations xususiy bandlik agentligi и других.

В результате действий первой компании, предлагавшей трудоустройство в странах Европы, пострадали около полусотни граждан, от которых агентство получило более 1,6 млрд сумов. Вторая компания предлагала трудоустройство в Республике Корея, свыше 645 граждан авансом оплатили услуги — от 27 млн сумов до 32 млн сумов каждый. Всего на расчетный счет агентства поступило более 12 млрд сумов, которые руководство компании потратило на личные нужды.

«За короткое время эти агентства обманули людей, особенно нашу молодежь, пообещав трудоустройство в развитых странах. Это сотни, тысячи [обманутых] людей. Они заполучили миллиарды сумов, которые на сегодняшний день, можно сказать, уже исчезли. Да, возбуждено уголовное дело, кого-то заключили под стражу, но дойдут ли [до людей] их деньги… Граждане брали эти деньги в долг, завтра им нужно за них отвечать», — заявил Фаррух Дадаходжаев.

Глава комитета указал, что при Кабинете Министров создан Департамент по вопросам защиты прав и поддержки трудовых мигрантов, но механизм защиты их средств до сих пор не разработан.

«Почему после этого закона Минтруда не разработало механизм защиты денег этих граждан? Как следствие кто-то украл миллиарды. Кто будет отвечать за слезы [потерпевших]?» — задался вопросом он.

Кроме того, сенатор спросил, каким образом банки перевели поступившие средства на другой счет, если будущие работники еще не были трудоустроены.

«Эти деньги законно попали в банки. Но каким образом банки перевели 500−600 миллионов в другое место? За это тоже кто-то должен ответить. Вот здесь сидит представитель Генеральной прокуратуры, я попросил бы взять это на учет», — сказал Фаррух Дадаходжаев.

Нозим Хусанов.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов сообщил, что в Узбекистане сегодня действуют 93 частных агентства занятости, прошедших государственную регистрацию, из них 58 имеют лицензию на трудоустройство граждан в зарубежных странах.

«В четырех из них выявлены правонарушения, сейчас ведется проверка. Большинство агентств ведут свою деятельность в рамках установленного закона. Но были нарушения законодательства, случаи злоупотребления полномочиями. В законе предусмотрен механизм контроля над агентствами, но, как говорится, пять пальцев не равны. Четыре агентства допустили грубое нарушение закона и условий контракта с гражданами», — заявил он.

Министерство занятости и трудовых отношений в ответ на мошенничество со стороны частных агентств предложило поправки к закону «О частных агентствах занятости», которые, как ожидаются, смогут защитить граждан от недобросовестного выполнения услуг по трудоустройству за рубежом. В частности, Минтруда намерено установить предельные цены на услуги частных агентств занятости, а также получить право проверять их работу без согласования с бизнес-омбудсманом.

Кроме того, в Кодекс об административной ответственности планируется ввести новую статью о нарушении закона о частных агентствах, а также разрабатывается несколько финансовых механизмов и штрафов.

«Проект рассмотрен Законодательной палатой Олий Мажлиса и готовится ко внесению в Сенат», — отметил Нозим Хусанов.

Фаррух Дадаходжаев заявил, что «абсолютно не удовлетворен этим ответом, поскольку это попытка уйти от ответа».

«И раньше в законе была ответственность, не только административная, но и уголовная. Речь идет о том, почему после принятия закона не разработаны механизмы защиты средств?» — сказал он.

Фаррух Дадаходжаев предложил проводить расчеты по аккредитиву — банковскому инструменту, который гарантирует честность сделки для обеих сторон. Аккредитив — это специальный банковский счет, на который один из участников сделки зачисляет денежные средства, которые другой участник может получить только после того, как он выполнит заранее обговоренные соглашения. Если сделка не состоялась, банк гарантирует возврат денег.

«В банке можно было собрать деньги в одном месте, открыть аккредитив и перевести деньги после того, как человек устроится на работу. Да, это обошлось бы людям чуть дороже, но они бы не потеряли миллиарды сумов. Сейчас [министр] уходит от ответа. Почему до сих пор этот механизм не разработан?» — спросил сенатор.

Азиз Абдухакимов.

Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов отметил, что трудоустройство граждан за рубежом остается очень болезненной сферой.

«Здесь накопилось очень много проблем. Например, при отправке граждан через Агентство по внешней трудовой миграции наблюдалось очень много коррупционных случаев. Ряд его руководителей привлечены к уголовной ответственности. Мы видим, что закон, принятый с целью создания эффективной системы путем передачи услуг частному сектору, не дает большой эффективности. Потому что не приняты меры с точки зрения его исполнения», — сказал он.

Вице-премьер согласился, что необходимо продумать защиту потерпевших граждан.

«У Министерства труда есть свои фонды [поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом], есть деньги. Если необходимо, надо внести предложение, чтобы Минтруда этими деньгами восстановило интересы потерпевших, или же судилось с теми лицами, которые совершили правонарушения, и принять меры по взысканию средств», — заявил Азиз Абдухакимов.

Он отметил, что, возможно, нужно пересмотреть решение о правильности передачи сферы трудоустройства граждан за границей частному сектору: «Мы должны еще раз вернуться к этому вопросу. При необходимости надо пересмотреть, насколько было правильным или неправильным отдавать это направление частном сектору. Если правильным, то здесь должны работать настоящие специалисты».

Азиз Абдухакимов считает, что по итогам следствия все виновные лица будут привлечены к ответственности. «Но вопрос остается открытым. В ближайшее время мы должны его решить», — сказал вице-премьер.

Садык Сафаев.



Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев в своем выступлении заявил, что передача сферы частному сектору была «бесспорно правильным решением».