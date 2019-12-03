Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) и международная платежная система Mastercard 3 декабря объявили о запуске приема платежей по международным картам Mastercard в системе Humo. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе НМПЦ.

Теперь обладатели карт Mastercard могут оплачивать товары и услуги по всей стране в терминалах, обслуживающих карты Humo.

Директор НМПЦ Шухратбек Курбанов отметил, что благодаря облачному обновлению предпринимателям не нужно идти в банк для включения функционала: терминалы Humo уже готовы для приема платежей Mastercard.

На данный момент обладатели карт Mastercard могут бесконтактно оплачивать товары и услуги в более чем 170 тысячах терминалах по всему Узбекистану. Комиссия с продавцов будет составлять 1% от общей суммы платежа, а с картодержателей — 1,5%.

Ранее сообщалось, что в эксплуатацию введены более 800 банкоматов, которые принимают карты Mastercard.