Бывший первый заместитель хокима Маргилана по вопросам экономики и предпринимательства Эльёр Тухтаматов найден мертвым. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на дежурную часть ОВД Ферганы.

Сообщение об инциденте в ОВД поступило 30 ноября примерно в 11:00. Эльёр Тухтаматов (1984 г. р.) сделал петлю из кабеля и повесился в подвале своего дома в Фергане, уточняет Генпрокуратура.

Прокуратура Ферганы проводит доследственную проверку.

Эльёр Тухтаматов проработал заместителем хокима Маргилана с 20 августа 2018 года по 2 апреля 2019 года и покинул пост по собственному желанию, говорится в сообщении.