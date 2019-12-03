При всех очевидных достоинствах большинства пылесосов, есть у них и существенные недостатки: регулярная чистка пылесборника и плохая маневренность. Поэтому, чтобы дома был образцовый порядок, следует покупать бытовую технику, которая соответствует пожеланиям. Именно такую модель представили специалисты компании LG — пылесос VK89304HUM с системой компрессии пыли. И это лишь одна из причин, почему его стоит приобрести.





Меньше — значит больше

Компрессионная лопасть спрессовывает пыль, которая попадает в пылесос. Проще говоря — сжимает грязь, крепко запечатывая ее, освобождая пространство для новой уборки. Благодаря этой функции, не только продлевается срок службы пылесборника в несколько раз, но и не теряется производительность. Воздух спокойно проходит через систему, что гарантирует начальную мощность пылесоса даже спустя несколько лет. Уборка накопившейся в пылесосе грязи занимает буквально несколько секунд — просто нужно выбросить брикет, и делать это придется в несколько раз реже. Спрессованная пыль — это гарантия чистого воздуха в помещении. Она не оседает на пол во время очистки пылесоса, не попадает в легкие, не прячется под диваном. А удобная форма стакана оградит от контакта пыли с кожей.

Легкость в управлении

С управлением этой моделью пылесоса справится даже ребенок. Он достаточно легкий — всего шесть килограммов, с телескопической алюминиевой трубкой, которая меняет длину, и панелью управления, расположенной прямо на ручке. Мощность всасывания позволяет быстро и качественно очистить даже ворсистую поверхность, а несколько вариантов насадок помогают произвести уборку в труднодоступных местах.

На страже чистоты

Пылесос LG VK89304HUM оснащен четырехслойным угольным фильтром, функция которого — обеспечивать чистоту воздуха в помещении во время уборки. Он устраняет неприятный запах, фильтрует мельчайшие частицы пыли и уничтожает бактерии, которые оседают внутри пылесоса. Именно поэтому покупка такого пылесоса — разумное решение для тех, кто заботится о здоровье своей семьи.





Приобрести продукцию LG, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

cеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

Официальные странички LG Uzbekistan в социальных сетях:

Facebook: fb.com/LGUzbekistan

Instagram: @LGUzbekistan

Telegram: t.me/lguzbekistan

На правах рекламы.