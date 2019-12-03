Хива объявлена «Культурной столицей Тюркского мира» в 2020 году, сообщило ИА «Дунё». Решение об этом было принято на 37-м заседании постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в городе Оше (Кыргызстан).

С инициативой о выдвижении Хивы на соискание «Культурной столицы Тюркского мира» на шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-ате в сентябре прошлого года выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Хива — это изумительный исторический город, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, где каждый камень и колонна повествуют о богатстве культуры и высоком уровне искусства наших предков, — отметил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов. — В рамках деятельности организации мы намерены популяризировать проект „Музей под открытым небом“ на весь мир, превратить его в настоящий центр притяжения».

Традиция ТЮРКСОЙ объявлять города культурными столицами тюркского мира началась в 2012 году. Первым городом, получившим этот статус, стала столица Казахстана Астана. В 2013 году эстафета перешла турецкому Эскишехиру. Культурной столицей 2014 года была избрана Казань (Россия). Ее преемником в 2015 году стал туркменский город Мары, который передал эстафету азербайджанскому Шеки. В 2017 году данного титула удостоился Туркестан в Казахстане, в 2018 году — Кастамону в Турции. В уходящем году «Культурной столицей Тюркского мира» был Ош.