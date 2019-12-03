С отопительного сезона 2020−2021 годов для потребителей устанавливается новый порядок оплаты за услуги централизованного теплоснабжения. Это предусмотрено постановлением президента от 2 декабря.

Согласно документу, расчеты с потребителями за отопление переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Кроме того, с 1 января 2020 года при формировании и установлении тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей будут учитываться затраты на развитие и модернизацию систем теплоснабжения. Также предусматривается поэтапное внедрение механизмов покрытия себестоимости оказываемых услуг за счет снижения производственных затрат и сокращения потерь в сетях теплоснабжения.

Убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, будут покрываться за счет республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и Ташкента.

Министерство жилищно-коммунального обслуживания определенно ответственным за бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и горячей водой, контроль за обеспечением полноты и своевременности платежей, организацию замены и установки приборов учета тепловой энергии и горячей воды, а также их опломбировку предприятиями теплоснабжения.

Документ предусмотрен поэтапный перевод в 2019—2024 годах централизованного теплоснабжения на закрытую систему с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и автоматизированной системы учета выработки и потребления тепловой энергии и горячей воды на всех этапах производственного процесса.

Поэтапно также будет внедрен порядок поставки населению тепловой энергии и горячей воды на основе трехсторонних договоров, заключаемых между предприятиями теплоснабжения, потребителями и товариществами частных собственников жилья или профессиональными управляющими компаниями, а в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками — на основе двусторонних договоров.

Ташкент

В понедельник президент также подписал постановление о дальнейшем совершенствовании системы теплоснабжения Ташкента. В документе отмечается, что Азиатский банк развития выступает консультантом столичного хокимията по передаче в управление системы теплоснабжения столицы на условиях государственно-частного партнерства. Принимаются меры по созданию Единой биллинговой системы коммунальных услуг.

Документом определено, что хоким Ташкента осуществляет общее руководство по управлению системой теплоснабжения столицы и несет персональную ответственность за ее надлежащее функционирование. За оказание услуг теплоснабжения на соответствующих территориях ответственны хокимы районов.

Эффективность их работы в этой сфере должна оцениваться хокимиятом не реже двух раз в год. Исходя из результатов ответственные лица будут поощряться или привлекаться к ответственности.

С 1 января 2021 года при реконструкции теплопроводов Ташкенте в обязательном порядке должны использоваться трубы с полимерной тепловой изоляцией, в том числе из пенополиуретана, и защитной оболочкой, позволяющие вести бесканальную прокладку.

Постановлением утверждены основные целевые индикаторы эффективности системы теплоснабжения Ташкента на 2020−2022 годы и план дополнительных мер по ее развитию в 2019—2021 годах.