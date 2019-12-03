2 декабря в социальных сетях появилась информация об обрушении крыши в Конгресс-центре Tashkent City. В дирекции Tashkent City 3 декабря заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Проведенная проверка показала, что целостность крыши не была нарушена. «Сейчас ведутся работы по выявлению источников и мотивов публикации ложных сведений», — говорится в сообщении.

«Конгресс-центр Tashkent City возведен с учетом сейсмической особенности региона и способен выдержать землетрясение силой до 9 баллов», — подчеркнули в дирекции делового центра.





Кадр из видеозаписи.

Сообщение сопровождается видеозаписью, на которой видно, что никаких признаков обрушения нет. В потолке видны открытые проемы, которые, как сообщается в видео, нужны для доступа к системам освещения.