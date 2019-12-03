Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере, эквивалентном 8,55 млн евро, для совместного предприятия Healthline — производителя одноразовых медицинских изделий: одноразовых шприцев, системы для внутривенного капельного вливания и и диализных фильтров. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе банка.

Кредит, выделенный компании Healthline, будет направлен для расширения ассортимента продукции и создания нового комплекса по производству одноразовых медицинских перчаток.

Как отмечается в сообщении, это первый кредит ЕБРР в национальной валюте, предоставленный компании в частном секторе Узбекистана.

Кредит поддерживается программой Центра передачи финансирования и технологий по изменению климата ЕБРР (FINTECC), финансируемой Целевым фондом Глобального экологического фонда в размере 67,4 тысячи долларов, которая покроет расходы, связанные с внедрением новой технологии горелок на природном газе с рекуперацией тепла.

Это, как ожидается, позволит сократить потребление природного газа на 40% и ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 6460 тонн в эквиваленте CO2.

На данный момент ЕБРР инвестировал 1,6 млрд евро в 73 проекта в экономике Узбекистана.