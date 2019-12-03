Ташкент впервые посетил с визитом председатель столицы Таджикистана Душанбе Рустам Эмомали. Его принял хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, сообщила пресс-служба администрации узбекской столицы.

Во время встречи стороны подписали соглашение, направленное на реализацию плана мероприятий в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Ташкентом и Душанбе в 2020—2021 годах.

Рустам Эмомали сообщил, что в следующем году планируется организовать дни Ташкента в Душанбе и провести в их рамках молодежный форум. Он также выразил интерес таджикской делегации к опыту столицы Узбекистана в сфере строительства.

Как отмечает агентство ASIA-Plus, Рустам Эмомали, назначенный председателем Душанбе в 2017 году, до сегодняшнего дня еще не совершал визиты в зарубежные страны в этой должности.