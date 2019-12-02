2 декабря на перегоне «Джаркудук-Дехканабад» по техническим причинам остановился грузовой поезд, что повлияло на график движения пассажирских поездов сообщением «Ташкент-Термез» и «Ташкент-Сарыасия».

Как сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», до пунктов назначения пассажиров доставили на автобусах. Видео с ожидающими возле автобусов пассажирами распространилось в сети.

В настоящее время движение поездов восстановлено, отмечается в сообщении.

Компания принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.