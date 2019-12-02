28 ноября в Ташкенте состоялось открытие официального шоурума Toyota, а значит, автомобили легендарного японского бренда стали еще доступнее для жителей Узбекистана. Шоурум был открыт ИП ООО Summit Motors Central Asia — эксклюзивным официальным дистрибьютором продукции Toyota в Узбекистане.

Автомобили Toyota не нуждаются в представлении. Благодаря сочетанию исключительного японского качества, надежности, технологичности и конкурентной цены они завоевали сердца миллионов автовладельцев со всего мира и служат буквально десятилетиями.





Сегодня дилер предлагает в шоуруме Uzinavto в Ташкенте три модели автомобилей Toyota 2019 года:

Land Cruiser 200. Культовый внедорожник рамной конструкции с постоянным полным приводом. Это брутальный автомобиль, который обеспечивает королевский комфорт даже на суровом бездорожье и дарит уверенность, что проедет буквально везде.

Land Cruiser Prado. Мощный и просторный внедорожник, который на котором одинаково хорошо передвигаться как по городским дорогам, так и по пересеченной местности. Он сочетает в себе высокую проходимость с топливной эффективностью, добавляя солидность интерьера и технологической начинки.

С-HR. Кроссовер для активных водителей, в котором будет удобно всей семьей. Его смелый дизайн, стильный интерьер, безопасность и маневренность подарят владельцу массу эмоций, а также сделают автомобиль заметным в городском потоке.





На все автомобили, приобретаемые в шоуруме Toyota, действует гарантия три года или 100 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Предлагаемые автомобили максимально адаптированы к климатическим и дорожным условиям Узбекистана, а также к качеству местного топлива. Внимательные консультанты всегда готовы рассказать покупателям про все особенности автомобилей и помогут подобрать подходящую комплектацию.





Дилер не только поставляет новые автомобили в Узбекистан, но и приносит в республику японскую модель ведения бизнеса и скрупулезную заботу о покупателях от Toyota Motor Corporation. В ее основе лежит концепция трех S. Первая S — собственный автосалон (Showroom), вторая S — современная сервисная станция (Service Shop), третья — склад автозапчастей (Spare Parts Shop).

Поэтому после покупки не придется искать автосервис для грамотного обслуживания или ездить по базарам в поисках автозапчастей. На своем складе Uzinavto держит солидный запас оригинальных запчастей для различных автомобилей Toyota.





Благодаря специалистам сервисного центра Toyota можно сосредоточиться только на получении удовольствия от езды. У Toyota Motor Corporation строгие требования к дилерам, поэтому все сотрудники дилерского центра Ташкента проходят обязательное четырехступенчатое международное обучение специалистов Toyota, стажировку в Японии и обязательную сертификацию. Это говорит о высоком сервисе и профессионализме работников автосалона, а также служит гарантией того, что автомобили покупателей всегда будут находиться в оптимальном техническом состоянии.

Оснащенность сервисной станции Toyota в Ташкенте позволяет производить все технические работы по обслуживанию автомобилей — начиная от мойки и чистки салона, заканчивая особо сложным механическим и кузовным ремонтом.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−120−18−18

Адрес шоурума и сервисного центра Uzinavto: пр. Бунедкор, 118

Ориентир: ст. метро «Алмазар»

Сайт: toyota-centralasia.com

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