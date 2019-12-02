Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды направил в правоохранительные органы информацию и фотографии мужчины, опубликовавшего пост с убитым лебедем-шипуном (Cygnus olor) в Instagram.

Как сообщила пресс-служба комитета, изображения появились 26−27 ноября. Пользователь gafurovskiy.95 опубликовал фотографии, на которых молодой человек держит в руках лису, лебедя-шипуна, а рядом на земле лежат три голубя и кролика.

«Судя по фотографии, все животные и птицы убиты. Надо отметить, что лебедь-шипун занесен как в Красную книгу Узбекистана, так и Международную Красную книгу», — отметили в Госкомэкологии.

По данным комитета, общий ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 12,8 млн сумов. Госкомэкологии обратился в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Узбекистана для установления личности человека на фото и принятия законных мер.