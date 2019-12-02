В Японии завершили строительство национального стадиона вместимостью 60 тысяч зрителей к Олимпийским играм 2020 года. На проект ушло 1,4 млрд долларов, сообщило издание TJournal.

Пятиэтажное здание разработал архитектор Кэнго Кума. Для отделки стадиона использовали около двух тысяч кедрового дерева из 47 префектур страны.

Здание создавали с учетом погодных условий. Архитектор утверждает, что конструкция стадиона и система кондиционирования позволят поддерживать комфортную температуру в 40-градусную жару в Токио. Арену используют для открытия и закрытия игр, а также для соревнований по легкой атлетике.

Концепция Захи Хадид.

Власти Японии выбрали вариант стадиона Кэнго Кума после отказа от концепции Захи Хадид. В 2013 году бюро архитектора выиграло открытый конкурс на строительство стадиона, который должен был вместить 80 тысяч зрителей и обойтись в 1,3 млрд долларов.

Однако в 2014 году правительство страны уменьшило бюджет страны и архитектору пришлось упростить архитектуру. К 2015 году планируемые расходы на строительство достигли двух млрд долларов и после возмущения спортсменов премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил проект и решил начать его заново.