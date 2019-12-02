Uzbekistan Airways на внутриреспубликанские рейсы в период празднования Нового года с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Скидки предоставляются как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам при покупке авиабилетов на территории страны.

Праздничные скидки предоставляются:

индивидуальным пассажирам ­- 30%;

туристическим группам (от пяти человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев и вузов, учащимся и слушателям специальных учебных заведений системы МВД, Минобороны, СГБ, ГНК, ГТК и других ведомств — 40%;

семьям (от двух человек — муж и жена; муж, жена и их дети до 18-ти лет; отец или мать с детьми до 18-ти лет) — 50%;

пенсионерам и лицам с инвалидностью — 50%;

участникам войны 1941−1945 годов и приравненным к ним, а также для лицам, награжденным орденами и медалями в годы Второй мировой войны — 50%;

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС — 50%.

Приобрести авиабилеты по скидкам можно во всех офисах продаж Uzbekistan Airways при условии предоставления документов, подтверждающих право на получение скидки.