27 ноября в столице состоялось торжественное и долгожданное открытие официального представительства Oriflame в Узбекистане. На мероприятии собрались инфлюенсеры, эксперты в области красоты, а также главные представители шведской косметической компании.

Атмосферу праздника в этот день задавала популярная ведущая Дильдар Исламова, которая пригласила перерезать красную ленту заместителя генерального директора Oriflame в мире Йеспера Мартинсона и Екатерину Мамедову — генерального директора Oriflame Узбекистан.





«Я бы хотел сказать, что сегодня для нас особенный день. Мы много лет ждали этого дня, чтобы открыть наш бизнес в Узбекистане. У нас есть хорошее предчувствие, что это будет один из успешных проектов по всему миру», — глава глобальных бизнес-территорий стран СНГ и Латинской Америки Йеспер Мартинсон.

Это ознаменовало начало новой истории компании в нашей стране, которая стала 62-й по счету, где можно присоединиться к миру красоты Oriflame. Помимо комфортного центра с презентационными залами и переговорными, в Узбекистане открылся интернет-магазин oriflame.uz, откуда можно заказывать качественную и безопасную продукцию с доставкой до дома. Зарегистрированные на сайте постоянные покупатели смогут получать дополнительные скидки и возможность участвовать в акциях.





Oriflame объединяет людей, влюбленных в красоту, и дает возможность развиваться. Стать частью большой команды может каждый, кто хочет построить бизнес своей мечты, общаться в кругу единомышленников и путешествовать по миру — стоит лишь зарегистрироваться в компании.

В этот день гости знакомились как с обновленной продукцией, так и новинками, а также могли опробовать на себе декоративную косметику — визажист создавал современные образы с учетом индивидуальности.





После официальной части гостей пригласили на второй этаж — в зону Public Talk, где лидеры компании рассказали о высоком качестве продукции, своих фаворитах и ответили на все интересующие вопросы.

За 52 года Oriflame открыл более 60 рынков, а более трех миллионов консультантов продвигают безопасную и вдохновленную природой продукцию по всему миру. Продукция разрабатывается с учетом высоких европейских стандартов: все ингредиенты получены этичным способом и отвечают строгим экологическим нормам, а эффективность формул подтверждается клиническими испытаниями.





Несмотря на высокое качество продукции, благодаря лояльным ценам бренд остается доступным большинству потребителей.

«Мы стараемся, чтобы человек не только внешне хорошо выглядел, но и чтобы эта красота шла изнутри. Для этого очень важно, чтобы человек вел здоровый образ жизни, и мы промотируем эту позицию, чтобы люди могли себя чувствовать более уверенно. Потому что, как мы знаем, если человек уверен в себе, его красота проявляется изнутри, на уровне энергетики. Один из наших фокусов — здоровая кожа и средства по уходу за ней. Это одна из ключевых категорий, которой мы уделяем огромное внимание. Также у нас есть вариативная декоративная косметика, ароматы, которые пользуются большой популярностью в Центральной Азии, и аксессуары, подчеркивающие индивидуальность. Комплексный подход к здоровью и к самовыражению, средства по уходу за кожей и предметы, подчеркивающие индивидуальность — это то, что является продуктовой составляющей нашего бренда", — Сергей Канашин, старший вице-президент по географическому развитию, франшизы и специальным проектам.





Помимо этого, 27 и 28 ноября прошли праздничные мероприятия для партнеров Oriflame в Узбекистане в гостинице International Tashkent и Radisson Blu Tashkent. На днях открытых дверей обсуждались такие темы, как история компании, бизнес-возможности Oriflame, стиль жизни, экскурс по декоративной косметике. Также на мероприятии проходили экспертные продукт-сессии от тренеров из России и Казахстана.

В просторном концептуальном центре Oriflame приветливые консультанты найдут подход к каждому посетителю и помогут правильно подобрать все необходимые средства. В бьюти-студии желающие смогут протестировать на себе продукцию бренда, а также получить консультации по уходу.

Интернет-магазин: oriflame.uz

Instagram: @oriflameuzbekistan_official

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