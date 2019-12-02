В медицинском центре Intermed Innovation профессор Мехмет Тахир Оруч из Medical Park Hospital (Анталия) впервые проведет бесплатные консультации.

Мехмет Тахир Оруч — метаболический хирург, хирург-онколог. Он провел свыше 2,5 тысяч метаболический операций, после которых у больных, страдающих диабетом второго типа, вызванным избыточным весом, нормализовался вес тела. Также после операции у пациентов была устранена проблема высокого давления, показатели холестерола и триглицеридов пришли в норму. Такая операция положительно влияет, регулирует и корректирует работу и функционирование таких органов, как почки, глаза и печень.

Профессор Оруч провел свыше четырех тысяч онкологических операций молочной железы, желчного пузыря и щитовидной железы.

Консультации профессора будут охватывать следующие области:

ожирение и метаболическая хирургия;

расширенная лапороскопическая хирургия;

рак молочной железы и реконструкция;

рак прямой и толстой кишки;

рак желудка;

хирургия поджелудочной железы;

хирургия желчных путей;

общая хирургия.

Консультации будут проводиться 10 и 11 декабря.

Бесплатная консультация будет проходить только после предварительной записи.

Получить дополнительную информацию и записаться на консультацию можно по телефонам: (+998) 78−148−22−88, (+998) 97−757−88−22

Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад, 10-А.

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