В медицинском центре Intermed Innovation профессор Мехмет Тахир Оруч из Medical Park Hospital (Анталия) впервые проведет бесплатные консультации.
Мехмет Тахир Оруч — метаболический хирург, хирург-онколог. Он провел свыше 2,5 тысяч метаболический операций, после которых у больных, страдающих диабетом второго типа, вызванным избыточным весом, нормализовался вес тела. Также после операции у пациентов была устранена проблема высокого давления, показатели холестерола и триглицеридов пришли в норму. Такая операция положительно влияет, регулирует и корректирует работу и функционирование таких органов, как почки, глаза и печень.
Профессор Оруч провел свыше четырех тысяч онкологических операций молочной железы, желчного пузыря и щитовидной железы.
Консультации профессора будут охватывать следующие области:
- ожирение и метаболическая хирургия;
- расширенная лапороскопическая хирургия;
- рак молочной железы и реконструкция;
- рак прямой и толстой кишки;
- рак желудка;
- хирургия поджелудочной железы;
- хирургия желчных путей;
- общая хирургия.
Консультации будут проводиться 10 и 11 декабря.
Бесплатная консультация будет проходить только после предварительной записи.
Получить дополнительную информацию и записаться на консультацию можно по телефонам: (+998) 78−148−22−88, (+998) 97−757−88−22
Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад, 10-А.
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