В ноябре прирост среднего уровня потребительских цен за месяц составил 1,7%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В целом с начала года товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 13,3%. Относительно ноября 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе страны повысился на 15,6%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 3%, в то время как непродовольственные товары прибавили в цене 0,8%, а услуги — 0,6%. Для сравнения: в ноябре 2018 года лидерство по росту цен и тарифов принадлежало услугам, которые за месяц подорожали на 3,3%. Продовольственные товары за тот период стали дороже на 2,7%, а непродовольственные товары — на 1,2%.

Из основных групп продовольственных товаров в ноябре существеннее других за месяц повысились цены на яйца (12,5%), плодоовощную продукцию (6,5%), хлебопродукты (3,6%), а также на алкогольные напитки (3,4%).

За январь-ноябрь ощутимее всего подорожали яйца (23,2%), хлебопродукты (22,8%), мясо, птица и рыба (22,4%), а также общественное питание (21,2%).

Мясо, птица и рыба в этом месяце в среднем подорожали на 2%. Мясо домашней птицы (кроме окорочков) за месяц прибавило в цене на 6,6%, куриная голень и окорочка — на 3,7%, баранина — на 2,3%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 1,8%, бескостная говядина — на 1%, мясной фарш — на 1,3%. Живая и охлажденная рыба, напротив, стала дешевле на 0,4%.

С начала года мясная продукция в среднем подорожала на 22,4%. Существеннее всего цены повысились на говядину (кроме бескостного мяса) — на 25,9% и баранину — на 24%. Мясо домашней птицы (кроме окорочков) стала дороже на 14,6%, куриная голень и окорочка — на 10,8%, живая и охлажденная рыба — на 16,2%.

Цены на молоко и молочные продукты в ноябре повысились на 1,7%. Выше среднегруппового значения за месяц был рост цен на молоко (прирост цен на 3%), творог (2,2%), кефир, простоквашу и аналогичные продукты (2%).

В целом за прошедшие одиннадцать месяцев молочная продукция прибавила в цене на 16%, в том числе кефир, простокваша — на 21,3%, молоко — на 21%, сливки — на 18,8%, творог — на 15,9%, сузьма — на 15,3%.

Плодоовощная продукция в ноябре за месяц подорожала на 6,5%. Более других повысились цены на огурцы (в 1,7 раза), помидоры (в 1,5 раза), чеснок (28,2%), яблоки (17,3%), арбузы (13,8%), виноград (13,3%), дыни (12%), картофель (4,8%). На фоне этого произошло снижение цен на морковь (на 21%), капусту (на 10,5%), лук (на 3,9%), цитрусовые (на 1,2%).

За январь-ноябрь фрукты, овощи и картофель стали дороже на 0,8%. Значительнее всего увеличились цены на чеснок (в 2,2 раза), лук (на 45,2%), яблоки (на 29,9%), максимально подешевели огурцы и помидоры (на 60,3% и 45,7%).

Сахар, чай и другие пищевые продукты за месяц стали дороже на 1%. Сахар подорожал на 1,6%, кофе и чай — на 0,9%, кондитерские изделия — в среднем на 0,8%, другие пищевые продукты (соль, дрожжи и другие) — на 0,6%.

Сахар с начала года стал дороже на 16,2%, кондитерские изделия — на 11%, кофе и чай — на 4,8%, другие пищевые продукты — на 5,4%.

Масложировая продукция в ноябре подорожала на 0,8%. Сливочное масло стало дороже на 2,7%, пищевые жиры — на 1,3%, маргарин — на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,7%, хлопковое — на 0,2%.

В ноябре из основных групп непродовольственных товаров ощутимее всего за месяц повысились цены на ювелирные изделия (1,8%), строительные материалы (1,4%), одежду (1,3%), обувь и бытовой текстиль (1,2%), книги, газеты и журналы (1%), товары личной гигиены, ковры и ковровые изделия (0,8%).

С начала года более других увеличились цены на книги, газеты и журналы (21,9%), горючее для автомобилей (21%), ювелирные изделия (15,9%), моющие и чистящие средства (14,6%). Основные бытовые товары и электроприборы стали дороже за этот период на 12,9%, табачные изделия — на 12,7%, культтовары — на 12,4%, средства связи — на 11,8%, товары личной гигиены — на 11,6%.

При среднем приросте тарифов на услуги за ноябрь на 0,6%, выше этого значения дорожали услуги пассажирского транспорта (1,7%), бытового характера (1,1%), учреждений культуры (1%). Рост тарифов на другие группы услуг за месяц не превысил среднегруппового значения, а стоимость услуг дошкольных образовательных учреждений и в сфере спорта сохранилась на уровне прошлого месяца.

По сравнению с концом прошлого года наиболее ощутимый рост в ноябре зарегистрирован на услуги образования (21,6%), дошкольных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств государственного бюджета (20,5%), жилищно-коммунальные услуги (17,8%), услуги бытового характера (17,6%), по отдыху (13,1%), спорта (12,7%). Услуги пассажирского транспорта стали дороже за этот период на 12,5%, медицинские услуги — на 11,1%, учреждений культуры — на 7,3%, связи — на 5,2%.