Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и поддержке ремесленников».

Согласно документу, регионы страны будут специализированы по основным направлениям ремесленничества. За ними закрепят дипломатические представительства Узбекистана за границей, которые будут помогать с презентаций и реализацией ремесленной продукций на зарубежных рынках.

В городах дислокации диппредставительств и других крупных городах также планируется открыть торговые дома и магазины изделий национального ремесленничества.

Документом предусмотрено внедрение Национального каталога мастеров народно-прикладного искусства и ведение Реестра ремесленников, работающих в сфере туризма.

В каталог включаются победители либо лауреаты международных выставок, смотров-конкурсов и других авторитетных мероприятий, ремесленники с рекомендациями деятелей искусств, науки и академиков соответствующей отрасли или удостоенные звания «Узбекистон Республикаси халк устаси». Отбором кандидатов в каталог будет заниматься специальный совет.

В реестр, формируемый Госкомтуризма, включаются: члены ассоциации «Хунарманд», работающие на условиях аренды либо в собственных мастерских по адресу туристического маршрута (1), выставляющие свою продукцию в галереях, магазинах изделий ремесленничества, отечественных и зарубежных торговых домах на договорной основе (2), внесенные в национальный каталог (3), рекомендованные художественным советом ассоциации (4). .

Каталог запустят в виде общедоступного вебсайта с 1 января, реестр — до 1 марта.

С начала нового года ремесленники, включенные в национальный каталог и реестр, до 1 января 2023 года оплачивают единый налоговый платеж по ставке 2% как индивидуальные предприниматели. При этом размер их годовой выручки должен составлять более 100 млн сумов и не превышать 1 млрд сумов.

С этой же даты ремесленникам, включенным в каталог, разрешается брать неограниченное количество учеников. Для них также устанавливается приоритет при выделении мест в выставочных залах, галереях, павильонах, торговых рядах на рынках и ярмарках, а также земельных участков в специализированных ремесленнических комплексах для расширения их деятельности.

С 1 января 2020 года размер госпошлины для вновь регистрируемых по основным направлениям ремесленничества составит 50% от размера пошлины, установленного для ведения индивидуальной предпринимательства.

Члены ассоциации «Хунарманд», которые зарегистрировались в городах и непосредственно производят продукцию народно-прикладного искусства, в первые два года получили право оплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд в размере 50% от установленной ставки.

Торгово-промышленной палате совместно с рядом ведомств поручено постоянно помогать ремесленникам, включенным в каталог, в сфере маркетинга, а именно — с реализацией их продукции через популярные веб-сайты.

В двухмесячный срок на территории крупных торговых комплексов и дехканских рынков поручено создать специальные ремесленнические ряды, а до конца 2020 года — современные ремесленнические рынки, включающие все направления национального ремесленничества.

Кроме того, на примере комплекса «Сузук ота» планируется открыть ремесленнические комплексы для социальной поддержки ремесленников.

Uzbekistan airways и «Узбекистон темир йуллари» рекомендовано ввести льготы на проездные билеты для включенных в национальный каталог ремесленников, которые участвуют в авторитетных международных фестивалях и выставках.