Строительство скважины — процесс трудоемкий: необходимо пробурить горную породу, спустить в получившуюся выработку эксплуатационную колонну, скрепить ее снаружи с горной породой цементным камнем. Иными словами, сделать симбиоз недр и стали монолитным сооружением. Когда дело сделано, на место приезжают освоенцы — бригады, которые готовят новорожденную скважину к промышленной добыче газа или нефти.

Бурение скважин может быть осуществлено только при строжайшем соблюдении всех правил и требований. Так, наряду с выполнением ряда важных функций, буровики и геологи компании совместно с коллегами из АО «Узбекнефтегаз» осуществляют непрерывный контроль за бурением и освоением скважин, что значительно повышает эффективность проводимых работ.

В частности, в рамках выполнения постановления президента Республики Узбекистан №ПП-2822 от 9.03.2017 года «Об утверждении программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы», достигнут ряд положительных результатов в бурении и освоении скважин. Согласно технологии, в течении трех−четырех суток проводятся работы по корректному определению суточного дебита скважины, оконченных строительством. Вот последние результаты по некоторым из них:

Месторождение «Анадакли». В Газлийском районе запущена новая скважина №10, дебит которой составляет 60,1 тысяч куб. м в сутки. Глубина скважины — 2500 м. Месторождение «Южный Кемачи». В Мубарекском регионе осуществлен ввод скважины №168, дебит которой составляет 101,4 тысяч куб. м в сутки. Глубина скважины — 2300 м. Месторождение «Шуртан». В Шуртанском регионе осуществлен ввод скважины №321, дебит которой составил 68,2 тысяч куб. м в сутки. Глубина скважины более 3000 м. Месторождение «Умид». В Мубарекском регионе осуществлен ввод скважины №86, дебит которой составил 81,3 тысяч куб. м в сутки. Глубина скважины 2606 м.

Только за последние дни компания ERIELL Group дополнительно увеличила добычу природного газа на 311 тысяч кубических метров в сутки, что не маловажно для населения в наступившем осенне-зимнем периоде.

При этом бурение на вышеуказанных месторождениях осуществлялось в сложных геолого-технологических условиях, что не помешало выполнить обозначенные задачи в срок.

Компания продолжит информировать о ходе значимых работ.

На правах рекламы.