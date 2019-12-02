Хокимият Гузарского района Кашкадарьинской области незаконно пользовался электроэнергией, самовольно подключившись к сети. В документах счетчик на здании администрации числился как отключенный, сообщило региональное отделение «Узэнергоинспекции».

Объем неучтенного потребления электроэнергии составил 124,2 тысячи кВт⋅ч, ущерб — 55,8 млн сумов.

Еще одно нарушение выявлено во время изучения расчетных точек уличного освещения, относящегося к Управлению благоустройства Карши. На одной точке было обнаружено самовольное подключение к электросети, на четырех — трансформаторный пункт и счетчик использовались без включения в программу.

По итогам проверки сделан перерасчет на 335,6 млн сумов (745,7 тысячи кВт⋅ч), дело направлено на взыскание.