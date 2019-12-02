У Узбекистана есть потенциал стать второй экономикой на постсоветском пространстве после России примерно через 20 лет. Таково мнение министра экономического развития России Максима Орешкина.

На встрече в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Москве 30 ноября (видео) один из студентов спросил министра, получит ли Узбекистан преференции и льготы при вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как отметил студент, объявление о вступлении ожидается в октябре следующего года во время заседания Совета глав государств СНГ в Ташкенте (ранее ряд СМИ приписал эти слова Максиму Орешкину).

Министр, который является сопредседателем узбекско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, не дал прямого ответа на этот вопрос, сказав только, что эта тема сейчас много обсуждается.

Он отметил, что в экономике Узбекистана осуществляются реформы, и что когда Шавкат Мирзиёев пришел к власти, то было много проблем. «Сейчас они шаг за шагом решаются, непросто, много проблем сохраняется», — сказал Максим Орешкин.

«Но на ту же экономику Узбекистана, на самом деле, я смотрю как на экономику, которая лет примерно через 20 сможет на постсоветском пространстве стать второй экономикой после России», — заявил он.

«С нашими партнерами точно найдем все развязки, которые будут позволять нам развиваться вместе», — добавил министр.

Глава Минэкономразвития посоветовал студентам посетить Узбекистан: «Всем рекомендую съездить в Ташкент, посмотреть. Современный поезд идет из Ташкента в Самарканд, Бухару. Всем рекомендую весной во время студенческих каникул съездить и посмотреть Узбекистан, очень прекрасная страна».

О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос вступления в ЕАЭС, стало известно в ходе октябрьского визита в Ташкент председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Позже первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев заявил, что Ташкент изучает возможности вступления в ЕАЭС уже три года. Он подчеркнул, что никто на Узбекистан не оказывает давления в этом вопросе.