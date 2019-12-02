Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана преобразован из унитарного предприятия (Узнацбанк) в акционерное общество (НБУ). Это предусмотрено постановлением президента от 30 ноября.

НБУ будет правопреемником по правам, обязательствам и договорам, включая международные, преобразуемого Узнацбанка. Учредителем банка выступает государство в лице Министерства финансов и Фонда реконструкции и развития.

Документом определены основные задачи НБУ, в числе которых — оказание услуг инвестиционного банкинга корпоративным клиентам, в том числе по выпуску и размещению ценных бумаг на внутреннем и внешних рынках.

На базе инвестиционной компании NBU INVEST GROUP будет создано акционерное общество с таким же названием. Его участие на финансовых рынках и в реализации инвестиционных проектов расширится.

Отдельные непрофильные активы Узнацбанка будут переданы Агентству по управлению государственными активами, другие — проданы.