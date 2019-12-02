30 ноября в Сергелийском районе Ташкента прошло торжественное открытие первой в Узбекистане специализированной площадки для представителей автобизнеса. Современный «Авто Бизнес Центр» распахнул двери для владельцев автомобилей и всех тех, кто оказывает услуги в сфере автоиндустрии.

Формат нового бизнес-центра не похож на привычные традиционные офисные здания. Это удобная площадка для нетворкинга, которая объединит собственников автомобилей, владельцев автобизнесов, поставщиков запчастей и расходных материалов.





На 5 тысяч кв. м создано комфортное пространство для клиентов и резидентов бизнес-центра. Здесь расположены автосервис, мойка, филиал банка, уютная кофейня. Позже планируется привлечь прямых поставщиков и дистрибьюторов запасных частей, автостекол, шин, дисков, аккумуляторов, масел и другой важной и нужной продукции. К услугам посетителей и резидентов удобная планировка и инфраструктура, стильный интерьер и надежная система безопасности.





Для бизнес-центра выбрана удобная локация. Так что он станет настоящим центром притяжения для владельцев автосервисов и автопарков, желающих приобрести наиболее передовое оборудование, запасные части, расходные материалы. На первом этаже здания разместился современный автосервис с единственным в Узбекистане бесконтактным стендом «Развал-схождение». Здесь можно получить полный спектр услуг автоиндустрии: пройти полное техобслуживание, обновить расходники, запасные части, запас масел и химии.

Среди резидентов «Авто Бизнес Центра» можно отметить:

automaster.uz — один из крупнейших поставщиков оборудования высокого качества для автосервисов;

Olympia Lube Oil — немецкий производитель высокотехнологичных антифризов и моторных масел мирового класса;

GTA — автосалон, специализирующийся на продаже иномарок. Здесь можно приобрести любую модель на выгодных условиях, оценить автомобиль, проверить его техническое состояние и оформить сделку с полным контролем юридической чистоты;

Imex Trade Agency — компания, которая грамотно и быстро проводит таможенные операции и сертификацию, оказывает консультационные услуги;

Sanoat Qurilish Bank — филиал акционерного коммерческого банка с полным спектром услуг: открытие счетов для коммерческих фирм, оформление кредитных займов, регистрация пластиковых карт, консультации для юридических и физических лиц, оплата коммунальных платежей, международные денежные переводы;

Alicafe — уютное кафе, которое приглашает посетителей бизнес-центра приятно провести время за чашечкой кофе или чая.





Для проведения переговоров и мероприятий выделен комфортный и вместительный конференц-зал. Вместе с арендой площадей можно воспользоваться секретарскими услугами, а также заказать продвижение на сайте и в социальных сетях. Возможность получить полный спектр автоуслуг привлекает стабильный поток клиентов и делает работу резидентов эффективной и успешной.

«Авто Бизнес Центр» ждет и приветствует своих будущих партнеров: владельцев автобизнесов, компании, работающие в сфере обслуживания автомобилей, прямых поставщиков масел, запасных частей, автостекол, шин, дисков, аккумуляторов и другой автопродукции.





Полную информацию о работе бизнес-центра можно получить на сайте.

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