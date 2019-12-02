Совет управляющих Азиатского банка развития (АБР) единогласно избрал Масацугу Асакава новым президентом организации. Он вступит в должность президента 17 января 2020 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе банка.

61-летний Асакава является специальным советником премьер-министра и министра финансов Японии. На этом посту он сменит Такехико Накао, возглавившего АБР в 2013 году.

В течение своей карьеры Асакава занимал ряд руководящих должностей в Министерстве финансов Японии, включая замминистра финансов по международным отношениям. Он также был замминистра финансов на саммите G20 в Осаке и на встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20 в Фукуоке (Япония).

Работал в качестве приглашенного профессора в Токийском университете с 2012 по 2015 годы и в Университете Сайтама — с 2006 по 2009 годы.

Имеет степень бакалавра искусств в Токийском университете (1981) и степень магистра в Принстонском университете (1985 году).