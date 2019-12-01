30 ноября примерно в 17:30 в Самарканде во время работ по прокладке трубы коммуникаций на перекрестке улиц Рудаки и Бустонсарой двух человек завалило земляной массой, сообщила пресс-служба хокимията города.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям Самарканда, сотрудник компании «Стапласт» М. Турсункулов (1997 г. р.) получил серьезные травмы и госпитализирован, а У. Рустамов (1981 г. р.) скончался на месте происшествия.
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Словосочетание “Техника Безопасности“ вычеркнуто из сознания. Это только начало. Аварии будут. Страшно, что при этом будут гибнуть люди.