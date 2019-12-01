Внебюджетные фонды при министерствах, ведомствах и других бюджетных организациях будут включены в состав консолидированного бюджета Узбекистана. Об этом на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в субботу заявил вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров.

На заседании председатель Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Бахадир Тажиев обратил внимание, что министерствам и ведомствам разрешено переводить часть выделяемых бюджетных средств в специальные фонды. Учитывая это, необходимо рассмотреть вопрос эффективного использования этих средств, отметил он.

Государственный бюджет включает в себя республиканский и местные бюджеты и консолидирует в своем составе государственные целевые фонды. Ожидается, что до 1 июля 2020 года все фонды при министерствах, ведомствах и других госорганизациях также будут включены в состав бюджета.

«Фонды всех министерств должны консолидироваться в бюджете. В этом году мы включили 17 таких фондов. Мы не смогли включить фонды, созданные при министерствах и ведомствах. Физически не успели, по правде говоря», — сказал Джамшид Кучкаров.

Глава Минфина указал, что фонды при министерствах и других бюджетных организациях существуют во всем мире, но все они «прозрачные и открытые».

«Во-первых, определены поступления. Потом — четко указано, на какие направления можно израсходовать. Это есть и в США, и в России, и в других странах. Фонды очень ограничены», — отметил министр.

«Скажу открыто, здесь сидят несколько уважаемых министров, даже если это их немного заденет. Они считают: „Это наши деньги, мы же их зарабатываем“. Не скажу, что они тратят средства на любое направление, но тратят их относительно свободно по сравнению с установленной нормой», — добавил он.

Вице-премьер считает неверным то, как министерства и ведомства понимают расходование внебюджетных средств: «Даже если они обидятся, во-первых, они не заработали эти деньги, работая в поле с кетменем. Во-вторых, они зарабатывают деньги, сидя в государственном здании». «Они ничего такого не сделали, просто получают платеж и все», — отметил он.

Джамшид Кучкаров подчеркнул, что правительство определило приоритетными задачами повышение эффективности расходования средств и обеспечение бюджетной дисциплины. «Надеюсь, мы упорядочим это», — сказал он.

Ранее о планах консолидации бюджета сообщал заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров. В марте он отмечал, что для полноценной оценки всех угроз и рисков для госбюджета планируется улучшить его «укомплектованность», то есть консолидировать в составе госбюджета все фонды при министерствах, ведомствах и других госорганах.

Кроме того, будет рекомендовано отражать в бюджете поступление кредитов международных финансовых институтов и расходы по ним. «Это позволит еще больше повысить прозрачность бюджета», — заявлял Ахадбек Хайдаров.

Первый замминистра финансов Тимур Ишметов отмечал, что Минфин будет «жестко мониторить» фискальные расходы — государственный бюджет, внебюджетные фонды бюджетных организаций и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.