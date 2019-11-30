Международная военно-научная конференция «Опыт применения Вооруженных Сил Турции в современных военных конфликтах, в условиях обостряющейся обстановки в Афганистане и на Ближнем Востоке» прошла 28 ноября в Академии ВС Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве обороны.

Участие в ней приняли представители оборонных ведомств двух стран, сотрудники Академии ВС Узбекистана и Университета Национальной обороны Минобороны Турции.

Основная цель конференции, организованной по плану двустороннего военного сотрудничества с Турцией, — создание площадки для обмена информацией и взглядами на особенности современных военных конфликтов.

На конференции прозвучали доклады о военно-политической ситуации в мире и в регионе, а также об опыте применения ВС Турции в военных конфликтах, управлении войсками в ходе операций, их всестороннего обеспечения и адаптации системы боевой подготовки.

Состоялась также двусторонняя встреча с представителями Турции, в ходе которой обсуждены вопросы углубления сотрудничества между высшими военными образовательными учреждениями двух стран в сфере подготовки военных кадров и обмена опытом педагогической деятельности.

Напомним, в октябре Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, — «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе». Операция началась с авиаударов по позициям курдских формирований «Силы народной самообороны».

Позже по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе, согласившись на постоянное прекращение огня после того, как вывод завершится.