Агентство по развитию рынка капитала выступило с предложением о снятии ограничительных норм по выпуску корпоративных облигаций и разрешении их выпуска обществами с ограниченной ответственностью. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе АРРК, соответствующий законопроект, разработанный агентством, внесен в парламент Узбекистана.

В настоящее время корпоративные облигации могут выпускать только акционерные общества и коммерческие банки. При этом требования к эмитенту по выпуску облигаций делают этот инструмент непривлекательным источником финансирования даже для многих акционерных обществ.

В частности, на данный момент согласно статьям 3, 5 и 6 закона «О рынке ценных бумаг» облигации могут выпускать только АО в пределах своего капитала при наличии трех лет положительной финансовой деятельности и рейтинга.

Статьей 30 закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» также установлены ограничения для выпуска облигаций в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

Несмотря на то, что корпоративные облигации являются удобной альтернативой банковскому финансированию, подобные нормы существенно сокращают перечень организаций, которые могут обратиться к данному инструменту, считают в АРРК.

Отмечается, что это обстоятельство, в свою очередь, становится причиной резкого сокращения количества и объемов корпоративных облигаций, находящихся в обращении за последние годы. В период 2010—2018 годов число корпоративных облигаций в обращении снизилось с 41 до 17, а их объемы — с 512 млрд до 198 млрд сумов, что составляет всего лишь 0,002% от суммы выпущенных акций.

В стране в настоящий момент действует более 148 тысяч предприятий в форме ООО, работающих в различных секторах экономики. Все эти предприятия, зачастую более привлекательные для инвестиций, чем акционерные общества, не имеют альтернативы финансирования банковскому кредиту, и корпоративные облигации могут стать такой альтернативой.

Агентство по развитию рынка капитала разработало проект закона, в котором предлагается:

разрешить выпуск облигаций ООО с распространением на них требований по внешнему аудиту, финансовой отчетности, раскрытию информации и прочих требований, которые требуются от АО; отменить норму выпуска корпоративных облигаций в пределах размера собственного капитала, требование по залоговому обеспечению эмиссии корпоративных облигаций, а также смягчить требования по трехлетней положительной финансовой отчетности и рейтинга; возложить полномочия по установлению условий и определению требований к выпуску корпоративных облигаций на уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг (Агентство по развитию рынка капитала), чтобы способствовать скорому и гибкому отражению современных тенденций и внесению изменений и дополнений в порядок выпуска облигаций с учётом интересов всех участников рынка ценных бумаг, в частности инвесторов.

«Для бизнеса рынок облигаций должен стать достойной альтернативой по привлечению финансирования, а для населения и инвесторов — выгодным инструментом по вложению свободных средств, — сказал начальник управления анализа рынка капитала и совершенствования законодательства АРРК Турсун Махкамов — .Отмена излишних ограничений по выпуску облигаций позволит существенно расширить круг предприятий, заинтересованных в привлечении дополнительных средств на развитие бизнеса или реорганизацию. А выпуск корпоративных облигаций может стать единственной альтернативой для компаний, испытывающих трудности с привлечением кредитных банковских ресурсов, к примеру, по причине отсутствия или нехватки залогового обеспечения».

Проектом закона также предлагается внести дополнения в порядок налогообложения холдинговых компаний. В частности, предлагается не рассматривать в качестве совокупного дохода холдинга средства, полученные в качестве дивидендов его дочерних предприятий, а также денежные средства от реализации акций (долей) дочерних предприятий холдингов.

Создание благоприятных условий для холдинговых компаний окажет помощь не только национальным холдингам, которые смогут направлять освобожденные средства на развитие материально-технической базы производства, но и будет способствовать расширению круга холдинговых компаний, осуществляющих свою деятельность и управляющих своими средствами с территории республики, уверены в агентстве.

Принятия закона послужит улучшению делового климата Узбекистана, широкому и активному привлечению свободных средств населения и инвесторов в экономику страны, тем самым снижению зависимости предприятий реального сектора от банковского кредитования и государственных гарантий, а также кардинальному сокращению государственного участия в экономике, подчеркивают в АРРК.