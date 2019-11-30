Два человека погибли от ножевых ранений, еще трое получили ранения на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании, сообщило РИА Новости.

Подозреваемый был ликвидирован, полиция рассматривает случившееся как возможный теракт.

После происшествия свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка: несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. Вскоре к месту происшествия прибыла полиция и застрелила подозреваемого.

«Подозреваемый, который был застрелен полицией, а также двое пострадавших, погибли. Троим пострадавшим оказана помощь в больнице», — сказала глава столичной полиции Лондона Крессида Дик.

Полиция расследует инцидент как теракт, поэтому ведет его контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Личность нападавшего уже установлена.

«Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир», — заявил помощник комиссара полиции Нейл Басу.

Он подтвердил, что нападавший был давно известен правоохранительным службам. В 2012 году его осудили за участие в террористической деятельности, из-под стражи под расписку его освободили в декабре 2018 года.