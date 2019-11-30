27 ноября «Ипотека-банк» совместно с компаниями Paysend и Paymo представил на пресс-конференции революционную услугу на рынке денежных переводов: мгновенное перечисление средств с зарубежных банковских карт на карты, эмитированные в Узбекистане, с фиксированной суммой комиссии за любую сумму перевода.

На пресс-конференции представителям СМИ, предпринимателям и игрокам банковского сектора были представлены новые возможности приложения Paysend, включая мгновенную отправку денежных средств с практически любых банковских карт России, СНГ, Америки, Канады и Европы на карты UzCard с единой комиссией в 49 рублей.





Новая услуга, разработанная компанией Paysend совместно с банком-партнером «Ипотека-банк» и техническим интегратором Paymo, избавляет отправителя от необходимости посещать банк, знать реквизиты или паспортные данные получателя в Узбекистане. Для отправки платежа нужно всего лишь пройти регистрацию в системе Paysend, подключить свою карту и ввести номер карты получателя.

Все международные платежи обрабатываются онлайн, поэтому перевод происходит мгновенно. Сейчас услугой можно воспользоваться в любое время суток семь дней в неделю, тогда как раньше отправителям приходилось подстраиваться под рабочие часы банка.





Дмитрий Пальчиков, руководитель отдела денежных переводов компании Paysend: «Задумавшись год назад, что нового мы можем внести на рынок денежных переводов Узбекистана, спустя время мы сделали революционный продукт — быстрый, удобный, понятный. Все международные переводы происходят мгновенно, для отправки нужно знать всего лишь номер карты получателя, а интерфейс приложения будет понятен каждому. Все транзакции защищены, технические решения сервиса сертифицированы по высочайшему стандарту PCI DSS Level 1. Сейчас Paysend интегрирован с картами Visa, Mastercard, МИР и сотрудничает с банками ВТБ24, „Промсвязьбанк“, „АльфаБанк“ и другими».





Также председатель правления «Ипотека-банк» Шухрат Атабаев заявил, что уже в течение недели в систему переводов с зарубежных карт Paysend будет введена возможность отправки средств на получающие все большую популярность карты Humo.

Больше всего новая услуга облегчит процесс отправки денег трудовым мигрантам, ежегодно перечисляющим в Узбекистан до $8 млрд. В день отправитель может совершать до 5 платежей суммой до $570 каждый, тогда как в среднем мигранты переводят в Узбекистан по $200 ежемесячно. Комиссия за любой платеж составляет 49 рублей из России, 199 тенге из Казахстана, 1,5 евро из Европы. При этом процесс списания средств прозрачен на всех этапах и отображается в удобной валюте.





Сейчас Paysend обеспечивает покрытие практически всей географии денежных переводов в Узбекистан: это Россия, страны СНГ, США, Канада, Европа и некоторые азиатские страны. Всего в списке стран-отправителей системы — 70 государств, получателей — 60, а общее количество клиентов за 2,5 года достигло 1,3 млн человек.





Для отправки перевода необходимо скачать приложение Paysend в AppStore или Google Play или провести операцию онлайн на сайте Paysend.com.

Сайт: paysend.com

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