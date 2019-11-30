Совещание глав столичных подразделений органов внутренних дел и полиции стран-участниц СНГ впервые состоялось 29 ноября в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, на заседании обсуждались вопросы обмена опытом борьбы с преступностью в сфере информационных технологий, противодействия незаконному обороту наркотиков и террористической деятельности; обеспечения безопасности туристов.

Участники совещания обменялись мнениями в сфере противодействия преступности, в том числе киберпреступности, обеспечения общественного порядка в столицах во время проведения массовых международных спортивных и зрелищных мероприятий и подчеркнули необходимость установления взаимного обмена информацией.

Столичные правоохранители стран СНГ договорились совместно проводить профилактические, оперативно-розыскные и специальные мероприятий по выявлению лиц и организаций, причастных к преступлениям террористического и экстремистского характера.

Стороны также договорились регулярно обмениваться информацией о транснациональных преступных группах, действующих на территориях стран, о лицах, скрывающихся от суда и следствия, без вести пропавших гражданах и неопознанных трупах, о лицах, занимающихся торговлей людьми, контрабандой огнестрельного оружия, автомобилей и наркотических средств, а также о новых способах хищения автотранспорта и способах его легализации.





Участники встречи поддержали инициативу узбекской стороны о придании совещанию статуса постоянно действующего органа. ГУВД Ташкента и Управлением МВД Таджикистана по Душанбе подписали меморандум о взаимопонимании. Гости также посадили во дворе столичного ГУВД деревья в качестве символа нового витка сотрудничества и укрепления дружественных связей.