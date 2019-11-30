Новый механизм распределения средств на выплату компенсаций за снос имущества обсуждался на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в субботу.

В этот день сенаторы одобрили закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Документом определяются особенности распределения бюджетных полномочий между участниками бюджетного процесса, а также порядок использования и пересмотра ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета для распорядителей бюджетных средств разных уровней.

Сенатор от Ташкентской области Ренат Насиров сообщил, что парламентариев беспокоит вопрос достаточности средств в областном бюджете. Обеспокоенность возникает в связи с тем, что в регионе до сих пор не выделены средства на выплату компенсаций за снос жилья. «Будут ли возникать впредь подобные вопросы на местах после принятия нового закона о государственном бюджете?» — спросил он.

Депутат Расул Кушербаев рассказал «Газете.uz», что задолженность областного хокимията по сносам жилых и нежилых объектов составила около 210 млрд сумов (всего по стране — 1,1 трлн сумов — ред.). По его словам, сносы коснулись не только Янгиюля, но практических всех районов Ташкентской области — Чирчика, Куйичирчикского, Кибрайского и других.

«Нам пообещали, что до конца года расплатятся по долгам. Учитывая, что с 2020 года вводится новый порядок компенсации по сносам, то переходить на новую систему со старыми долгами нельзя», — отметил Расул Кушербаев.

Вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров сообщил, что вопрос сноса жилья будет разделен между республиканским и местным бюджетом.

«Касательно первоочередных, я бы сказал, горячих расходов, например, связанных со сносом, то по данному вопросу были даны поручения руководителем нашей страны. И такие вопросы будут разделены между республиканским бюджетом и местным бюджетом…Если снос осуществлен решением Кабинета Министров, то [компенсацию] платит республиканский бюджет, если решением хокима области, то, соответственно, [выплаты пойдут] из областного бюджета», — заявил глава Минфина.

Министр уточнил, что для решения проблемы в Ташкентской области из республиканского бюджета была выделена ссуда на сумму более 100 млрд сумов, а позже было решено предоставить дополнительные 140 млрд сумов в виде прямых ассигнований.

Джамшид Кучкаров подчеркнул, что разделение бюджета, прежде всего, подразумевает разделение ответственности и прав.

«С этой точки зрения мы надеемся, что не будет такого, чтобы кому-то чего-то не хватило. Есть еще такой механизм. Если бюджет Ташкентской области или, например, бюджет Букинского района недополучает дохода в размере более 5%, то автоматически включается механизм, когда областной хокимият обращается в Кабинет Министров и из республиканского бюджета принимаются меры по восполнению непоступающих или выпадающих доходов. Есть механизм, который всегда будет нивелировать риски», — сообщил он.

«Система противовесов, сдерживающих механизмов — все это предусмотрено. В любом случае, если будут проблемы, то, конечно, мы не имеем права закрывать на это глаза и будем принимать соответствующие меры», — подчеркнул министр финансов.

С января 2020 года вступает в силу новый порядок изъятия земельных участков, согласно которому снос недвижимости без предоставления согласованной компенсации запрещен.