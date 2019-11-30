Создана межведомственная рабочая группа по выявлению незаконно установленных в Ташкенте рекламных конструкций, способствующих распространению противоправного контента, в том числе — продвигающего наркотические вещества. Об этом «Газете.uz» сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана (АКАУ).

По инициативе АКАУ в Агентстве государственных услуг при Министерстве юстиции был проведен круглый стол, в котором, помимо этих двух организаций, приняли участие представители Антимонопольного комитета, Главного управления строительства Ташкента, а также Ташкентской ассоциации рекламы (ТАР).

Комментируя ситуацию с рекламой наркотических препаратов, председатель АКАУ Алишер Нажмитдинов отметил, что установить личности тех, кто разместил баннер с рекламой сайта с наркотиками, даже силами ГУВД удалось не сразу именно в силу того, что больше года рынок рос без какой-либо регуляции.

«Наша ассоциация вместе с рядом ведомств работает над проектами соответствующих документов, — сказал Алишер Нажмитдинов. — Да, не успели и не сумели предупредить продвижение „спайсов“, но я верю, что из этой ситуации все извлекут для себя урок, а 200−300 „бесхозных“ щитов по Ташкенту будут демонтированы».

В ходе обсуждения представители Антимонопольного комитета сообщили о расширении штата сотрудников в отделе по работе с рекламой в своем ташкентском управлении и о готовности к совместным действиям с заинтересованными ведомствами и организациями по упорядочению рынка внешней рекламы в столице.

Руководством АКАУ предложило создать межведомственную рабочую группу по выявлению «бесхозных» конструкций и информации уполномоченным органам для подачи заявлений в суд об утилизации этих билбордов, число которых оценивается в сотни.

«Это не охота на ведьм, но наш общий долг — не допустить повторения ситуаций, подобных недавней рекламе наркотиков, — заявил Алишер Нажмитдинов. — Безусловно, до того, как рабочая группа начнет действовать в рамках очистки города от „пиратских“ конструкций, все участники рынка получат уведомления о необходимости оснащения всех своих билбордов контактной информацией, позволяющей идентифицировать владельца. Однако затем все „бесхозные“ рекламные поверхности должны быть уничтожены хотя бы из соображений безопасности».

Напомним, на прошлой неделе на Ахангаранском шоссе в Яшнабадском районе Ташкента обнаружился рекламный баннер с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотиков. По данным ГУВД, заказ на размещение баннера получил и выполнил 48-летний Ш. Ш. Заказчиком выступил житель Самаркандской области 29-летний С. Х., являющийся руководителем фирмы, которая занимается изготовлением наружной рекламы.

Аналогичный баннер по заказу С. Х. был размещен и на территории Самарканда. Его уже демонтировали. С. Х. пояснил, что получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему перечислили на банковскую карту. От блогера он получил уже готовый к распечатке дизайн баннера.

В отношении Ш. Ш. и С. Х. составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 178−1 (недостоверная реклама, несоблюдение порядка размещения внешней рекламы либо отказ от контррекламы, а равно реклама продукции, реклама которой запрещена законодательством, гражданами и должностными лицами) Кодекса об административной ответственности.