Президент Шавкат Мирзиёев 9 октября подписал постановление о первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости банковского сектора Узбекистана, которого нет в открытых источниках (имеется в распоряжении «Газеты.uz»).

Согласно документу, на Министерство финансов возложена ответственность за трансформацию банков с долей государства и внедрение в них современных методов управления, передав ему функции акционера по доли государства в коммерческих банках, в том числе для решения следующих задач:

оценка и контроль выполнения целевых задач и ориентиров, определенных стратегиями развития коммерческих банков, в том числе оценка результативности использования средств, направленных на капитализацию банков в соответствии с правительственными решениями;

определенных стратегиями развития коммерческих банков, в том числе оценка результативности использования средств, направленных на капитализацию банков в соответствии с правительственными решениями; принятие совместно с Агентством по управлению государственными активами мер по повышению качества корпоративного управления в коммерческих банках с долей государства, включая пересмотр, при необходимости, составов наблюдательных советов, с установлением требований к компетенции их членов, особенно в сферах риск-менеджмента и внутреннего аудита;

привлечение международных консультантов в качестве советников для усиления наблюдательных советов коммерческих банков, а также координация их взаимодействия с международными финансовыми институтами и консалтинговыми компаниями в рамках их реформирования и подготовки к приватизации;

коммерческих банков, а также координация их взаимодействия с международными финансовыми институтами и консалтинговыми компаниями в рамках их реформирования и подготовки к приватизации; разработка и установление критериев эффективности исполнительных органов (правлений) в прямой зависимости от финансовой эффективности, качества инвестиционного и кредитного портфелей, а также активности в сфере привлечения депозитов.

Мамаризо Нурмуратов.

Отвечая на вопросы корреспондента «Газеты.uz», председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявил, что Минфин не будет привлекать банки для реализации своей фискальной политики, перекладывая на них возможные риски по государственному долгу в рамках реализации госпрограмм.

«Минфин будет работать как учредитель в плане трансформации деятельности банков. Наши банки уже работают [в этом направлении]. „Ипотека-банк“ — с Международной финансовой корпорацией, „Кишлок курилиш банк“ — с Азиатским банком… Сейчас мы объявляем тендер в части приглашения как консультанта крупных консалтинговых компаний. Ни в коем случае коммерческие банки не будут участвовать в реализации налогово-бюджетной политики», — отметил руководитель Центробанка.

Глава ЦБ уточнил, что речь идет о последующей продаже госдоли в банках: «То есть трансформация этих банков будет осуществляться самими банками, наблюдательными советами, а Минфин будет координировать этот процесс. Если мы выставим на продажу доли в банковской системе, то мы не сможем добиться того успеха в части продажи. Когда будет процесс трансформации окончен, и они перейдут на международную систему финансовой отчетности, это даст возможность реально оценить нашу банковскую систему и [начать продажу госдоли]», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Ахадбек Хайдаров.

Заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров сообщил, что функция акционера госдоли в банках передана Минфину с точки зрения эффективного управления банками.

«Почему? Раньше доля государства находилась в разных руках: часть — у Фонда реконструкции и развития Узбекистана, часть — у Агентства по управлению госактивами, часть — у Минфина. Единой политики не было. Поэтому для повышения эффективности управления этими банками, повышения эффективности корпоративного управления банки должны быть в одних руках», — заявил он.

Мамаризо Нурмуратов признал, что это инициатива Центрального банка: «В плане того, что банковской системой управляют одни и те же. Мы своими действиями будем ограничивать даже выплату дивидендов. Вот сейчас мы готовимся. А если будут разные ведомства, для них наша политика неинтересна, их интересуют свои ведомства».

«В этом плане Минфин во многом будет с нами солидарен. Они не только будут [заинтересованы] собирать доли своих дивидендов, но и в части обеспечения стабильности банковской системы. С этих позиций, будущих намерений, видений был предложен этот вариант», — отметил руководитель регулятора.