«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов шоколадной выпечки.
Шведский кекс с шоколадной глазурью
Влажный, пористый и ароматный шоколадный кекс пополнит кулинарную копилку любимой выпечки. Готовый кекс полить глазурью и посыпать кокосовой стружкой.
Тарт с шоколадной начинкой
Очень нежный и тающий во рту десерт — шоколадный тарт. Начинка для него делается по такому же принципу, как и шоколадный пудинг, поэтому получается такой воздушной.
Творожный пирог на шоколадном тесте
Этот пирог покорит своим восхитительным сочетанием: шоколадный слой и кремовый творожный создали вкусный гармоничный дуэт.
Шоколадно-мятное печенье
Очень нежное внутри и хрустящее снаружи шоколадно-мятное печенье. Вариант такого приготовления печенья удивит не только неповторимым вкусом, но и быстротой исполнения.
Очень шоколадные маффины
Шоколадные маффины на кефирной основе получаются нежными и пористыми, а кусочки темного шоколада внутри придают им особый вкус.
Кростата с заварным шоколадным кремом
Кростата — открытый итальянский пирог, основу которого составляет песочное тесто и начинка. В этом рецепте пирог с нежным шоколадным кремом.
Шоколадный блинный торт
Торт с шоколадными блинчиками понравится тем, кому приелись бисквиты. Крем также можно сделать шоколадным, добавив мелкую стружку или растопленный шоколад.
Шоколадный чизкейк без выпечки
Чизкейки давно и окончательно завоевали сердца сладкоежек. В этом рецепте не нужно будет выпекать сырный слой.
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