«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов шоколадной выпечки.

Шведский кекс с шоколадной глазурью





Влажный, пористый и ароматный шоколадный кекс пополнит кулинарную копилку любимой выпечки. Готовый кекс полить глазурью и посыпать кокосовой стружкой.

Тарт с шоколадной начинкой





Очень нежный и тающий во рту десерт — шоколадный тарт. Начинка для него делается по такому же принципу, как и шоколадный пудинг, поэтому получается такой воздушной.

Творожный пирог на шоколадном тесте





Этот пирог покорит своим восхитительным сочетанием: шоколадный слой и кремовый творожный создали вкусный гармоничный дуэт.

Шоколадно-мятное печенье





Очень нежное внутри и хрустящее снаружи шоколадно-мятное печенье. Вариант такого приготовления печенья удивит не только неповторимым вкусом, но и быстротой исполнения.

Очень шоколадные маффины





Шоколадные маффины на кефирной основе получаются нежными и пористыми, а кусочки темного шоколада внутри придают им особый вкус.

Кростата с заварным шоколадным кремом





Кростата — открытый итальянский пирог, основу которого составляет песочное тесто и начинка. В этом рецепте пирог с нежным шоколадным кремом.

Шоколадный блинный торт





Торт с шоколадными блинчиками понравится тем, кому приелись бисквиты. Крем также можно сделать шоколадным, добавив мелкую стружку или растопленный шоколад.

Шоколадный чизкейк без выпечки





Чизкейки давно и окончательно завоевали сердца сладкоежек. В этом рецепте не нужно будет выпекать сырный слой.

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