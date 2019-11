Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщило издание New York Times.

Как отмечается в сообщении, 28 ноября Дональд Трамп отпраздновал День Благодарения вместе с военнослужащими на авиабазе «Баграм», расположенной севернее Кабула.

На встрече президент США заявил о возобновлении переговоров с талибами по урегулированию ситуации в Афганистане.

Кроме этого, Дональд Трамп провел двустороннюю встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Стороны обсудили установление в афганской республике режима прекращения огня с участием движения «Талибан».

«There's nowhere I’d rather celebrate this Thanksgiving than right here with the toughest, strongest, best and bravest warriors on the face of the Earth.» — President @realDonaldTrump#HappyThanksgiving pic.twitter.com/kqBQJ8hcNB