Компания «Национальные электрические сети Узбекистана», входящая в структуру Министерства энергетики, сообщила о достижении договоренности с Государственной электроэнергетической корпорацией Туркменистана «Туркменэнерго» об импорте электроэнергии в 2019—2020 годах.

В компании отмечают, что с 1 декабря «в обеспечении электроэнергией произойдут позитивные изменения и в сети резко сократятся ограничения».

С наступлением холодов в Ташкенте и регионах Узбекистана начались отключения электроэнергии. Премьер-министр Абдулла Арипов на совещании в четверг вечером сообщил, что 27 ноября в течение суток более 300 раз вводились ограничения на 144 линиях электропередачи с напряжением 110 кВ, которые длились от 1,5 до 5 часов.

Кроме того, выявлено почти 31,5 тысячи случаев незаконного использования электроэнергии, ущерб оценивается в 22 млрд сумов.

Министерство энергетики днем ранее заявило, что часть потребителей отключают от энергоснабжения, чтобы «избежать нештатных ситуаций». В министерстве также призвали «не включать электроприборы без необходимости».