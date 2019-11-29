Меморандум о сотрудничестве по предоставлению микрозаймов гражданам Узбекистана, выезжающим для трудоустройства за рубеж, подписали Министерство занятости и трудовых отношений, компания «Узагросугурта» и «Микрокредитбанк» 28 ноября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минтруда.

Документ предусматривает предоставление микрозаймов гражданам, уезжающим в трудовую миграцию, на сумму 2 млн сумов сроком на один год для оплаты расходов, связанных с трудоустройством за рубежом. Годовой процент микрозаймов в 2019—2020 годах составляет 10%, а в 2021 году — 12%.

Микрозаймы оформляются за один банковский день. Для этого, как отметили в Минтруда, требуется минимум документов — паспорт, заявление и ходатайство органа по труду.

Кредиты выдаются трудовым мигрантам, зарегистрированным в программном комплексе labour-migration Министерства занятости и трудовых отношений. Для регистрации нужно обратиться в филиалы Агентства по вопросам внешней трудовой миграции или центры содействия занятости населения.

Кроме того, Минтруда и «Узагросугурта» подписан меморандум о сотрудничестве в области страхования жизни и здоровья граждан Узбекистана, уезжающих в трудовую миграцию.

С помощью этого документа будут предоставлены единовременные субсидии в размере 50 тысяч рублей на покрытие суммы страховой премии по страхованию жизни и здоровья граждан в период временной работы за рубежом.

Расходы финансирует Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношений, а также государственный Фонда содействия занятости населения.

Подписанные документы — часть реализации указа президента об усилении гарантий защиты граждан Узбекистана в трудовой миграции и членов их семей. В рамках этого документа также предусмотрено выделение в 2020 году трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 3462 квартир в многоквартирных домах в рамках реализации государственных программ по строительству жилья.