Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности Узбекистана (АМДПУ) выступила против планов введения акциза на импорт древесно-стружечных плит и их альтернативных видов (ДСП). Свои опасения ассоциация изложила в письме в Торгово-промышленную палату, подписанном директором АМДПУ Жахонгиром Икрамовым (имеется в распоряжении «Газеты.uz»). Публикуем письмо с небольшими сокращениями.

Согласно статистике, объем производства мебели в Узбекистане вырос почти в 10 раз: с 164,1 млрд сумов в 2010 году до 1,695 трлн сумов в 2018 году. Кроме того, растет экспорт мебельной продукции на рынки России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. В настоящее время в сфере производства мебельной продукции работает более 700 тысяч человек.

Ассоциация, полностью поддерживая идею поддержки местных производителей в рамках закона и рыночных механизмов, считает необходимым исключить часть проекта, предусматривающую введения акциза на импорт ДСП в размере 25 долларов за 1 кубометр.

Основным сырьем мебельной продукции является древесностружечная плита — ДСП, которая завозится в основном из России (ДСП изготавливается из древесины, и в силу природных условий в России можно дешевле и качественнее изготовить ДСП, чем в Узбекистане).

Для справки: за январь-октябрь 2019 года ввезено 448652 кубометра продукции на основе древесно-стружечных материалов по коду 4410 ТН ВЭД, и основная часть (более 90%) использована для производства мебели.

В случае принятия проекта с такого рода нововведениями, как акциз для ДСП, отрасль ждут следующие последствия:

подорожание мебельной продукции;

гибель отечественной мебельной индустрии и впоследствии завоевание рынка импортной продукцией, ввиду того, что на готовую мебель акциз не установлен, а сырьё в последующем будет импортироваться с акцизным налогом (что абсолютно противоречит цели и названию проекта);

резко снизится количество производителей мебельной продукции;

приведет к потере сотен тысяч рабочих мест;

сделает недоступной мебельную продукцию для определенного слоя населения;

поспособствует экономической нестабильности.

Во-первых, мебель является продукцией массового потребления, и существуют разные классы, виды продукции. Исходя из этого, для разного рода продукции требуется соответствующее качественное и прочное сырье из древесины. А ДСП из стебля хлопчатника и камыша не всегда используется в производстве мебели в силу несоответствия качества, прочности и других технических стандартов. В данном положении введение акцизного налога в отношении ввоза ДСП является как минимум совершенно ненужной мерой.

Во-вторых, пока производственная мощность отечественных предприятий-изготовителей ДСП из камыша и стебля хлопчатника не может обеспечивать потребность рынка, что составляет 45 тысяч кубометров в месяц. Это говорит о непродуманности и необоснованности введения акциза в отношении ДСП.

Кроме того, с учетом акциза себестоимость мебельной продукции повысится, что сделает отечественную продукцию неконкурентоспособной перед импортной мебелью (которая не облагается акцизом, хотя произведена из идентичного ДСП). Инициаторы проекта наоборот планировали защищать отечественных производителей, но данный пункт проекта, несомненно, дает обратный эффект.

Таким образом, введение акциза, способствуя подорожанию отечественной мебельной продукции, приведет к завоеванию рынка импортной мебелью, прекращению деятельности многих субъектов предпринимательства — производителей мебели, оставлению без работы сотен тысяч человек, потере налогов и, одним словом, распаду отечественной мебельной индустрии. С этой точки зрения, введение акциза является, по сути, подрывом экономической безопасности и стабильности страны.

В сфере производства мебели заняты более 700 тысяч человек, в то время как в производстве ДСП из камыша и стеблей хлопчатника заняты несколько сотен человек. В случае введение акциза остаются без работы основная часть занятых в производстве мебели.

Не трудно же заметить, что проект разработан в интересах нескольких предприятий, в ущерб экономики страны; интересов десятков тысяч субъектов предпринимательства; 700 тысяч занятых в сфере производства и, в итоге, в ущерб потребителям — 33,9 миллионного населения.

Ассоциация и ее члены полностью поддерживают меры по правильному стимулированию отечественных производителей ДСП и готовы сотрудничать с ними. Члены ассоциации готовы пользоваться продукцией ДСП отечественных производителей соответствующего качества.

Но пока, не обеспечивая достаточные мощности производства ДСП, не достигая соответствующих уровней качества и не учитывая разновидности мебельной продукции, вводить акцизный налог на основное сырье мебели считаем, как минимум, преждевременным, необоснованным и нецелесообразным.

В случае введения акциза в отношении ДСП следует помнить о применении симметричных мер в ответ со стороны страны-экспортера, что снижает экспортный потенциал республики.



Основания недопустимости Угрозы Решение 1. Качество ДСП из стеблей хлопчатника и камыша не всегда позволяет изготовить качественную продукцию Производители-предприниматели все равно будут покупать импортные ДСП по завышенной цене, что приведет к подорожанию цен на мебель. Страдают и потребители, и предприниматели Исключить п. 3 проекта 2. Производственные мощности ДСП в Республике Узбекистан не позволяют обеспечить потребность рынка Приведет к удорожанию продукции, дефициту сырья и продукции Исключить п. 3 проекта 3. Завоевание отечественного рынка импортной мебельной продукции В результате введения акциза по вышесказанным причинам себестоимость мебели вырастет значительно, и продукция отечественных производителей станет неконкурентоспособной перед импортной (импорт готовой мебели не облагается акцизом) Исключить п. 3 проекта 4. Недоступность мебельной продукции для населения Повышение стоимости продукции сделает ее недоступной для населения, хоть и мебель является продукцией народного потребления. Следует принять обоснованное и продуманное решение в этой сфере Исключить п. 3 проекта

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности выступает с предложением создать рабочую группу в составе Министерства экономики и промышленности, Министерства финансов, Государственного таможенного комитета, Министерства инвестиций и внешней торговли, Антимонопольного комитета, Торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмана, СМИ и представителей производств ДСП Узбекистана для открытого обсуждения проекта с участием всех заинтересованных сторон, особенно субъектов предпринимательства в сфере производства мебели.