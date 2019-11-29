Сегодня, 29 ноября, периферия холодного антициклона начнет постепенно ослаблять свое влияние на территорию Узбекистана, смещаясь на северо-восточную часть Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дневная температура воздуха будет повышаться и составит +4…+9 градусов, однако такая температура — все равно ниже нормы для ноября, отметили синоптики.

В выходные дни с выносом теплого и относительно влажного воздуха с юга Каспийского моря по большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям 1 декабря во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.

Температурный фон продолжит постепенно повышаться, прогнозируют синоптики. Воздух прогреется ночью до 0…+3 градусов, днем — до +12…+15.