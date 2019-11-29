«Скупой платит дважды» — эта известная пословица знакома каждому не понаслышке. Стараясь сэкономить, люди покупают недорогие вещи, которые быстро выходят из строя. Гаджеты, одежда, техника — стандартный ежедневный набор, который подвергается эксплуатации.

Прекрасно понимая этот нюанс современной жизни, специалисты компании LG разработали особенную стиральную машину, которая не только продлевает жизнь вещам, но и экономит главное — время и деньги.





Уже после первой стирки пользователи оценят преимущества стиральной машины нового поколения LG Vivace перед всеми моделями, которые служили до этого. Одним из главных ее достоинств стало наличие искусственного интеллекта AI DD. Именно он позволяет машине самостоятельно взвешивать белье, определять тип загруженной ткани, выбирать режим стирки. Индивидуальный режим вращения барабана, улучшенная система амортизаторов, которая уменьшает уровень вибраций, снижает вероятность износа белья на 18%. А это значит, что к следующему сезону не придется покупать новую одежду, комплекты белья или искать подходящие к интерьеру шторы. При этом инновационная модель барабана вмещает в несколько раз больше вещей, чем обычно. Одновременно с этим корпус машинки остается прежним, соответственно покупка легко найдет себе место в любом доме.

Технология стирки продумана до мелочей. Функция TurboWash 360 справляется со своей работой за 39 минут, 3D-насадки и четыре направления брызг миллиметр за миллиметром очищают ткань. Технология Steam+ при помощи мощной струи пара избавляет вещи от 99,9% различных аллергенов и разглаживает большинство складок, что делает LG Vivace незаменимой помощницей в доме, где есть маленькие дети.





Если 10 кг загрузки мало, то можно приобрести LG Vivace с дополнительным мини-барабаном — необходимая вещь для тех, кто периодически забывает закинуть пару вещей в основную стирку. Расход электричества тот же, а экономия времени и денег существенно увеличивается.

Ну и главное — возможность управлять стиральной машинкой со своего смартфона через приложение SmartThinQ. Одним движением руки можно запускать новую стирку, проводить диагностику, откладывать процесс и многое другое.

Приобрести стиральную машину LG Vivace, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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