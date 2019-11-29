Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Жондорском районе Бухарской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел 29 ноября примерно в 07:00 на 305-м километре дороги А-380 по направлению «Ташкент-Каракалпакстан». Водитель Nexia-2 потерял управление и, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с автобусом Higer.

В результате столкновения водитель и два пассажира Nexia-2 от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Причины происшествия устанавливаются, отмечается в сообщении.