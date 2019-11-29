Кассационная инстанция Хорезмского областного суда по гражданским делам отклонила жалобу блогера Нафосат Оллашукурову об освобождении из психоневрологического диспансера, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Решение Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам от 30 сентября, которым женщина была в принудительном порядке направлена в областной психоневрологический диспансер, оставлено без изменений.

Судебное заседание на основании кассационной жалобы, поданной Оллашукуровой и ее адвокатом Умидбеком Давлатовым, прошло 28 ноября в самом диспансере.

Нафосат Оллашукурова была задержана 23 сентября во время прямой трансляции в Facebook пешего хода журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников на прием к министру внутренних дел из Хорезма в Ташкент. В этот же день Ургенчский городской административный суд вынес решение об административном аресте женщины на 10 суток.

26 сентября, во время отбытия ареста, у женщины были обнаружены «психологические изменения». По рекомендации психиатра ее доставили в областной психоневрологический диспансер для медицинского обследования. Впоследствии диспансер обратился в Ургенчский межрайонный суд по гражданским делам, чтобы получить разрешение на размещение Оллашукуровой.