Главы государств Центральной Азии на второй консультативной встречи в Ташкенте в пятницу подтвердили принципиальный выбор в пользу активного наращивания сотрудничества между странами региона. Об этом по итогам саммита сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече рассматривались вопросы устранения торговых барьеров, более тесной промышленной кооперации между странами, контактов на уровне регионов, продвижения крупных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры и расширению транзитных возможностей региона, а также сотрудничества в областях науки, образования, туризма, культуры и спорта. Особое внимание было уделено вопросам многостороннего сотрудничества в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече, отметил, что солидарность и активные усилия стран региона открыли широкие возможности для многопланового сотрудничества и уже позволили достичь «реального прогресса». В этом, по его мнению, проявляется устойчивая тенденция — усиление самостоятельной роли и ответственности государств Центральной Азии за общее будущее. Президент с удовлетворением отметил, что страны региона все больше выступают с консолидированных позиций по вопросам региональной и глобальной повестки.

«Подчеркну, что наше сближение и расширение сотрудничества в регионе — это востребованный и необратимый процесс. Он основан на твердом политическом выборе, имеет глубокие исторические предпосылки и не направлен против чьих-либо интересов. При этом, укрепляя единство и сплоченность, мы содействуем становлению стабильного и устойчиво развивающегося региона, а значит — перспективного и предсказуемого международного партнера», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент призвал к практическим шагам по реализации задач в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и энергетической сферах. Для этого он предложено провести Центральноазиатский инвестиционный форум и первое заседание торгово-промышленных палат, ускорить создание регионального Совета по транспортным коммуникациям, а также организовать Международную туристическую конференцию для продвижения совместных программ по принципу «один тур — весь регион».





Глава Узбекистана высказался за учреждение Межпарламентской группы дружбы и создание платформы культурно-гуманитарного обмена «Центральная Азия — одно прошлое, общее будущее», учредить Центральноазиатскую премию за выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, а также проводить Форумы университетов и Региональные спортивные игры.

«Считаем важным ежегодную организацию накануне праздника Навруз Дней культуры Центральной Азии — поочередно в каждой из наших стран. Все это позволит еще больше сблизить наши братские народы», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил важность скоординированных подходов к поиску взаимоприемлемых решений вопросов совместного водопользования, а также региональных водно-экологических проблем. Для привлечения инновационных технологий, внедрения принципов «зеленой экономики», предотвращения опустынивания и принятия других комплексных мер он предложил эффективно задействовать возможности созданного под эгидой ООН Трастового фонда для региона Приаралья.

Шавкат Мирзиёев также выступил за создание рабочих механизмов оперативного взаимодействия правоохранительных ведомств и спецслужб стран региона для полномасштабного противодействия современным вызовам и угрозам.

«Неотъемлемой частью нашего региона является Афганистан. И в наших общих интересах — помочь этой стране твердо встать на путь мира и развития. Считаем, что необходимо придерживаться ключевых принципов политического урегулирования. Прежде всего это отказ от насилия, прекращение огня, демонстрация готовности к диалогу и компромиссам», — подчеркнул он.

Чрезвычайно важно выработать скоординированные подходы к реализации инфраструктурных и социальных проектов в Афганистане, а также к активному вовлечению этой страны в региональные торгово-экономические связи, отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент выразил уверенность, что эти приоритеты найдут отражение в разрабатываемом Едином видении дальнейшего развития сотрудничества в Центральной Азии.

Он призвал своих коллег из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана согласовать ключевые принципы и цели взаимодействия, сформировать благоприятные условия для передвижения людей, капитала, товаров и услуг, а также широкого культурно-гуманитарного обмена.

По предложению президента Туркменистана лидеры стран избрали первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева почётным председателем консультативной встречи глав государств Центральной Азии.





После переговоров главы государств высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой в знак прочной дружбы и сотрудничества стран региона.

Следующая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в 2020 году в Кыргызстане. Первая встреча прошла в столице Казахстана в марте прошлого года. С инициативой проводить встречи такого формата для совместного решения региональных проблем выступил президент Узбекистана.